Захарова оценила неготовность США стать гарантом безопасности Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Вашингтона о том, что США пока не готовы говорить конкретно о возможности стать гарантом безопасности для Украины.

«А вот это прекрасно. Еще есть вопросы, кто за войну?» – сообщила Захарова в Telegram. Она указала, что «став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране». Однако, по ее словам, «в планы американских либеральных демократов это не входит». «Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии», – говорится в сообщении.

Напомним, директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд заявила, что Белый дом пока не готов выступить с заявлением о возможных гарантиях безопасности Украине. Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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