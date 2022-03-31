 

Япония решила называть Южные Курилы «незаконно оккупированными»

31.03.2022, 7:22, Новости дня
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Власти Японии вернули в Синюю книгу по дипломатии за 2022 год резкую формулировку о том, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время якобы незаконно оккупированы Россией, сообщили источники, знакомые с текстом чернового варианта документа.

Синяя книга фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2021 года, формулировка возвращена в разделе про так называемые северные территории – так Япония именует южные острова Курильской гряды, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».

18 марта Япония ввела санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине, а 25 марта расширила санкции.

Кроме того, Япония запланировала повысить пошлины на ввоз древесины, лосося, икры и краба из России, запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса, решила пересмотреть закон об иностранной валюте с целью не допустить каких-либо лазеек в санкционном режиме против РФ и призвала компании не расплачиваться за российский газ рублями.

Напомним, в ответ на беспрецедентно энергичное участие Японии в экономической и информационной войне против РФ Москва объявила о выходе из переговоров о мирном договоре и статусе Курильских островов.

Жители Курил поддержали ответ РФ на санкции Японии. Премьер Японии Фумио Кисида назвал ответ РФ на санкции «неприемлемо жестким, абсолютно неоправданным и недопустимым». Токио направил Москве протест из-за отказа вести переговоры о мире. Японцы назвали ответ Москвы на санкции Токио «черной меткой», выразив уверенность, что власти Японии должны были проявлять аккуратность в действиях против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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