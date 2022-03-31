Ребенок с двумя головами и тремя руками родился в Индии

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31.03.2022, 7:25, Разное
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Сиамские близнецы в виде двух голов на одном общем теле появились на свет 28 марта 2022 года в индийском штате Мадхья-Прадеш.

Подобная близнецовая аномалия в медицине носит название дицефальные парапаги (dicephalic parapagus). Это очень редкое состояние, а процент таких детей, проживших хотя бы несколько лет, очень низок.

Ребенок мужского пола родился у супругов Шахин и Сохейл Хан. По всем прогнозам они ожидали рождение самых обычных близнецов и ничего не знали об аномалии.

Как сообщается, зачастую младенцы с дицефальной парапагией рождаются мертвыми или умирают вскоре после рождения от несовместимых с жизнью патологий. Однако этот ребенок оказался неожиданно крепким и не только не умер, но его состояние до сих пор стабильно.

В данный момент младенец находится под наблюдением врачей в больнице Ратлама города Индор.

В СМИ попал рентгеновский снимок близнецов, на котором видно, что у них двойной позвоночный столб, но одна пара тазовых костей, а также два сердца.

Врачи говорят, что пока они не планируют никаких операций по разъединению на младенце и не указано, возможно ли их проведение в целом.



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