На Плутоне может скрываться жизнь, считают планетологи

Два пика, которые возвышаются над поверхностью карликовой планеты Плутон, много лет смущали планетологов.

Некоторые даже предположили, что это был ледяной вулкан, извергающий большие объемы замерзающей грязи, а не лавы. Однако кальдеры, подобной котлу, не наблюдалось.

Тщательное изучение фотографий и топографических данных указывает на слияние нескольких ледяных вулканов, некоторые из которых достигают 7000 метров в высоту и охватывают около 10-150 километров. Открытие вызвало новую дискуссию – что поддерживает вулканическую активность на Плутоне?

Эти странные особенности поверхности, которые находятся на южной оконечности массивного ледяного покрова, были впервые замечены, когда миссия NASA New Horizons в июле 2015 года получила первые фотографии крупным планом замороженной планеты и ее лун.

Результаты исследования были опубликованы во вторник в журнале Nature Communications.

Вулканы на Плутоне продолжают извергаться

На Плутоне есть регион, который, по мнению астрономов, образовался благодаря извергающимся ледяным вулканам, что очень необычно для карликовой планеты.

Автор исследования старший научный сотрудник Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США) Келси Сингер, отметил в отчете CNN, что некоторые из куполов, показанных на фотографиях, смешиваются вместе, создавая еще более гигантские горы. Но что могло вызвать их существование? Вулканический лед.

Была информация о ледяных вулканах в других местах Солнечной системы. Они создают новый ландшафт, перемещая породу из недр на поверхность. Вода в этом случае быстро превратилась в лед, когда достигла температуры поверхности Плутона.

Появление этих характеристик, сказал Сингер, не похоже на появление любых других вулканов в Солнечной системе, будь то ледяные или скалистые. Они начинались как горы, но на вершине нет кальдеры, и они покрыты большими шишками.

Хотя Плутон имеет скалистое ядро, ученые давно подозревают, что планете не хватает необходимого внутреннего тепла для поддержки вулканизма.

Отсутствие ударных кратеров в этом районе, наблюдаемое по всей поверхности Плутона, показывает, что ледяные вулканы совсем недавно проявляли активность. Ядро Плутона, говорит Сингер, сохраняет значительно больше остаточного тепла, чем прогнозировалось.

Исследуемый регион находится к юго-западу от ледяного покрова Спутник Планития, покрывающего древний ударный бассейн размером 1000 километров. В основном он состоит из неравномерного водяного льда и покрыт вулканическими куполами. Райт Монс и Пиккард Монс – два самых крупных.

Пиккар Монс имеет высоту около 7 километров и ширину 225 километров, тогда как Райт Монс имеет высоту 4-5 километров и охват 150 километров.

Райт Монс сравним по размеру с гавайским вулканом Мауна-Лоа, одним из самых активных вулканов в мире.

Ученые не уверены, как происходит криовулканическая активность Плутона. Скорее всего, в недрах планеты находятся радиоактивные материалы, которые выделяют тепло во время распада.

Несмотря на то, что Плутону не хватает тектоники плит, эксперты считают, что сложная система движущейся континентальной коры лежит в основе геологической активности на Земле. Данное явление считается одним из источников тепла в ядре Земли.

Ученые называют геологическую активность на Плутоне «общей тектоникой», которая может создавать такие характеристики, при этом не имея тектонических плит.

Ранее ученые пришли к выводу, что во время формирования Плутон был горячим, и поэтому все еще мог иметь жидкий океан под ледяной поверхностью. Сама мысль о том, что вода в жидком состоянии может существовать под поверхностью Плутона, повышает вероятность присутствия на нем биологической жизни.