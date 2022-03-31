Украинцы живут в условиях сущего кошмара и постоянной боли

Вот уже больше месяца украинцы терпят немыслимые страдания: люди гибнут в результате бомбардировок и обстрелов; в стране растет смертность из-за отсутствия лекарств и доступа к медицинской помощи.

Поступают также сообщения об изнасилованиях и других зверствах, совершаемых в ходе войны России против Украины. Об этом рассказала Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет, выступая на заседании Совета по правам человека в Женеве.

– Жизни миллионов людей разрушены, поскольку они вынуждены покидать свои дома или прятаться в подвалах и бомбоубежищах, так как их города обстреливают и разрушают. Я присоединяюсь к словам Генерального секретаря о том, что “продолжение войны в Украине является морально неприемлемым, политически неоправданным и бессмысленным с военной точки зрения”, – заявила Верховный комиссар ООН по правам человека.

Обстрелы жилых домов и больниц

По ее словам, с самого начала вторжения российские вооруженные силы наносили удары по крупным городам, включая Чернигов, Харьков, Херсон, Николаев, Северодонецк, Сумы и Мариуполь, а также по столице Киеву и его окрестностям.

Она рассказала об обстрелах жилых домов и административных зданий, больниц и школ, станций водоснабжения и электроснабжения. По ее словам, на сегодняшний день подтверждено 77 инцидентов, связанных с повреждением зданий медучреждений, в том числе 50 больниц, семи психоневрологических учреждений и 20 других зданий медицинского назначения.

– Нам известно, что, как минимум, было обстреляно одно учреждение для лежачих больных и людей с инвалидностью, в основном пожилых. Там – видимо, десятки жертв. Мои коллеги в Украине пытаются выяснить судьбу пострадавших и установить местонахождение выживших, – сказала Верховный комиссар.

Она самым решительным образом осудила применение в густонаселенных районах Украины «оружия взрывного действия с широким радиусом поражения», в том числе ракет и тяжелых артиллерийских снарядов. Мишель Бачелет призвала прекратить авиаудары, которые ведут к разрушениям и повреждениям объектов гражданской инфраструктуры. В Управление, по словам Бачелет, поступили также «заслуживающие доверия сообщения» о том, что «российские вооруженные силы не менее 24 раз применяли в населенных пунктах кассетные боеприпасы».

– Мы также расследуем утверждения о том, что украинские вооруженные силы применяли такое оружие, – добавила правозащитница ООН.

Верховный комиссар напомнила, что неизбирательные обстрелы запрещены международным гуманитарным правом и могут быть квалифицированы как военные преступления.

Число жертв растет с каждым днем

Мишель Бачелет сообщила о потерях среди гражданского населения после вторжения России в Украину и масштабных разрушениях в стране. По ее словам, после 24 февраля в Украине 1189 человек были убиты и 1901 получили ранения. Однако, реальные цифры, вероятно, намного выше, поскольку сейчас невозможно получить полную информацию, особенно из мест, где ведутся интенсивные боевые действия, в том числе из Мариуполя и Волновахи.

– В нескольких осажденных городах Управление зафиксировало значительный рост смертности среди гражданского населения, что может быть связано с нарушением медицинского обслуживания, лишениями и стрессом, – сказала главная правозащитница ООН. Сославшись на разговор своих сотрудников с одной из киевлянок, Бачелет напомнила о положении, в котором оказались люди с диабетом или онкологическими заболеваниями, которым нужен регулярный прием лекарств. С огромнейшими проблемами сталкиваются инвалиды и пожилые люди.

Мишель Бачелет сообщила, что во многих районах Украины люди сталкиваются с нехваткой медикаментов, продовольствия и воды, многие остались без крыши над головой. Однако в первую очередь, по ее словам, необходимо положить коне бомбежкам и обстрелам.

Мариуполь – принудительная депортация

В осажденном Мариуполе, по ее словам, – «сущий ад». Ситуация ухудшается с каждым днем, в городе ведутся постоянные обстрелы и идут уличные бои. У людей нет ни еды, ни медикаментов, ни даже воды. При этом мирных жителей не выпускают из города, поступают также сообщения об их принудительной депортации в Россию.

На спутниковых снимках видна вывеска с надписью «ДЕТИ» на русском языке возле здания Мариупольского драматического театра, взорванного вчера. По сообщениям, это здание использовалось в качестве убежища для сотен мирных жителей.

– Мы расследуем утверждения о принудительной эвакуации некоторых жителей Мариуполя либо на территорию, контролируемую пророссийскими вооруженными формированиями, либо в Российскую Федерацию», – доложила Мишель Бачелет членам Совета ООН по правам человека.

Пленные, беженцы и гибель журналистов – следствие войны России против Украины

По ее словам, из страны поступают сообщения о ненадлежащем обращении с пленными и внесудебных расправах. «Мы также получили несколько заявлений о сексуальном насилии в условиях конфликта, в том числе об изнасиловании, и сейчас проверяем эти сообщения», – добавила Верховный комиссар.

Она сообщила членам Совета о гибели семи журналистов и работников СМИ в Украине, а также рассказала о произвольных задержаниях и насильственном исчезновении в Киевской, Херсонской, Луганской и Запорожской областях 22 журналистов и активистов гражданского общества, которые выступали против российского вторжения.

– Я подчеркиваю, что независимое и объективное освещение фактов на местах абсолютно необходимо для противодействия вредоносному распространению дезинформации и пропаганды, – добавила Мишель Бачелет.

Она подчеркнула, что разрушительные последствия этой войны ощущаются далеко за пределами Украины – более 4 миллионов человек стали беженцами в соседних странах. Напомним, что число внутренне перемещенных лиц достигло 6,5 млн.

Верховный комиссар приветствовала щедрость жителей стран Европейского союза, с которой они встретили украинских беженцев, но призвала их отказаться от дискриминации граждан третьих стран, а также бороться с русофобией.

«Я из Изюма, города, которого больше нет»

Верховный комиссар призвала соблюдать международное гуманитарное право и нормы в области прав человека. Она напомнила о принципах гуманитарного права, в том числе о праве мирных граждан на гуманитарную помощь и их праве свободно и в условиях безопасности покинуть зоны боевых действий.

– Каждый день мои коллеги слушают душераздирающие истории украинцев, чьи жизни были разрушены этими жестокими нападениями. Буквально на прошлой неделе они задали простой вопрос переселенцу из городка на востоке Украины – «откуда ты?» Его ответ: «Я из Изюма, города, которого больше нет», – сказала Верховный комиссар ООН по правам человека.

Она заявил, что весь мир видит «ужас и боль, через которые проходит украинский народ». Весь мир призывает остановить войну и вернуться к миру. Мишель Бачелет высказалась за немедленное прекращение боевых действий и призвала Российскую Федерацию прислушаться к требованиям Генеральной Ассамблеи и Совета ООН по правам человека — немедленно вывести свои войска с территории Украины.