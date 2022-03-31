Почти не видела отца, морила себя голодом, а теперь растит сына одна: что стало с дочерью Винокура

Уже много лет артист Владимир Винокур известен как примерный семьянин. Почти 50 лет юморист счастлив в браке с единственной женой Тамарой. Супруги поженились еще на заре карьеры актера, воспитали талантливую дочь, а теперь души не чают во внуке. Анастасия была долгожданным ребенком, к тому же, росла в творческой семье. Казалось, перед девушкой будут открыты все дороги, однако ее жизнь и карьера не всегда складывались гладко.

Анастасия Винокур родилась в 1985 году. На тот момент ее родители были женаты уже 11 лет. Владимир Натанович очень ждал появления дочери и был на седьмом небе от счастья, однако у него была не только семья, но и стремительно развивающаяся карьера. В детства Анастасия редко видела отца, который то и дело был в разъездах, но никогда о нем не забывала. Иначе и не могло быть, ведь родители специально повесили над кроваткой девочки афишу с его лицом.

Настя росла творческим ребенком и с ранних лет бывала за кулисами театра, где работала ее мама-балерина. Неудивительно, что уже в пять лет девочка дебютировала на сцене, а позже и сама занялась балетом. Наследница артистов мечтала танцевать как мама, но не надеялась на какие-либо поблажки. О том, что ей всего придется добиваться самостоятельно, отец объявил ей еще в детстве.

В 2003 году Анастасия окончила МГАХ и стала дипломированной балериной, а после начала работать в Большом театре. Девушке потребовалось время, чтобы пробиться в первый ряд балетных партий и стать востребованной в профессии. Тем не менее она пришла к своей мечте несмотря на все трудности, которых в ее жизни было немало.

Дочь Винокура всегда была склонна к полноте, к тому же, не отличалась высоким ростом. Чтобы достичь нужных параметров, ей приходилось годами буквально морить себя голодом. Строгие диеты, взвешивания и подсчет каждой съеденной крошки были неотъемлемой частью ее жизни. Анастасии приходилось упорно трудиться, чтобы доказать свой талант и потенциал не только себе, но и окружающим. Многие невзлюбили ее из-за громкой фамилии и до последнего не верили, что девушка сможет добиться успеха без помощи прославленного родителя.

На личную жизнь наследницы артистов тоже выпало немало испытаний. Многие кавалеры сбегали от девушки из-за того, что боялись ее знаменитого и влиятельного отца. Однако смелый мужчина Анастасии все-таки встретился. В 2013 году она вышла замуж за музыкального продюсера Григория Матвеевичева, а через два года родила ему сына Федора. Несмотря на появление наследника, спустя четыре года брак распался. После развода балерина воспитывает сына одна.

Сейчас Анастасии Винокур 36 лет. По меркам профессии ее возраст считается практически пенсионным, однако она планирует задержаться на сцене как минимум до 40 лет. Можно предположить, что даже после ухода на заслуженный отдых девушка не станет засиживаться без дела – ее копилке еще есть диплом ГИТИСа по специальности “менеджер сценического искусства”.