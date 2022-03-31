 

США и ЕС обсудили «изоляцию» России

31.03.2022, 6:00, Новости дня
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В Вашингтоне состоялось первое заседание диалога высокого уровня дипломатов США и ЕС по России, информирует Госдеп.

США представляла замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд, а ЕС – замгенсека внешнеполитической службы Энрике Мора. В совместном заявлении сторон говорится, что они «приветствовали координацию» по «беспрецедентным санкциям и мерам экспортного контроля» против России, передает ТАСС.

США и ЕС «обсудили продолжение тесного сотрудничества в деле координации с G7 с целью обеспечения строжайшего выполнения этих мер», а также «шаги по еще большей изоляции» РФ «от экономик США и ЕС и международной финансовой системы». Они намерены «создать жесткие издержки для РФ за ее действия» в отношении Украины.

Также в заявлении подчеркивается «приверженность расширению коалиции» стран, «которые вводят санкции и меры экспортного контроля» против России. США и ЕС «приветствовали рост числа» таких государств. 

Китай призвали «не обходить и не подрывать» санкции, а также не оказывать какую-либо помощь Москве в проведении военной операции на Украине. Также обсуждалась тема сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей.

Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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