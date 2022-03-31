 

Посольству Словении в Киеве пришлось снять флаг из-за его сходства с российским

31.03.2022, 6:00, Новости дня
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Флаг Словении перед входом в посольство страны в Киеве пришлось снять, так как он похож на российский триколор, сообщил временный поверенный в делах страны на Украине Боштьян Лесьяк.

«Когда мы приехали в Киев, было довольно ветрено. Мы с гордостью подняли словенский и европейский флаги, они красиво развевались на ветру», – приводит слова Лесьяка ТАСС со ссылкой на Словенское агентство печати. 

Однако, как рассказал Лесьяк, через пару дней ветер стих, флаги опустились и словенский стал напоминать российский флаг. Сотрудники украинской национальной гвардии и полиции попросили «снять временно словенский флаг, потому что он слишком похож на российский».

Напомним, глава правительства Словении Янез Янша заявил, что средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины. Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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