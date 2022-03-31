 

Президент Литвы поддержал переход на всеобщую воинскую повинность

31.03.2022, 6:00, Новости дня
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Намерение ввести в 2025 году всеобщую воинскую повинность является правильным, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Науседа сказал, что «принцип правильный, хотя можно дискутировать о том, стоит ли одинаково применять его и к мужчинам, и к женщинам». Он рассчитывает, что партии в парламенте подпишут меморандум о взаимопонимании по вопросам оборонной политики. Как сообщил Науседа, нужно «делать шаги по укреплению как внешней, так и внутренней безопасности», учитывая «то, что происходит рядом». 

Минобороны Литвы считает, что для перехода на всеобщий призыв на срочную армейскую службу потребуются ассигнования до 290 млн евро в год. Призыв мужчин потребует 110 млн евро в год, если будут призывать и женщин, то сумма возрастет до 290 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на LRT.

Напомним, в 2015 году Литва восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Планировалось, что такое положение будет сохраняться в течение пяти лет для подготовки достаточного резерва. Позднее власти сраны решили, что призыв будет постоянным. Сейчас его собираются сделать всеобщим, чтобы служили все без исключения. Однако на данный момент лиц призывного возраста в Литве больше, чем военные могут по финансовым и инфраструктурным возможностям взять на срочную девятимесячную службу. В связи с этим для отбора новобранцев используется компьютерная программа с генератором выпадения чисел по принципу случайности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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