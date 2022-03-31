 

Кириллов день: что нельзя делать 31 марта

31.03.2022, 5:07, Разное
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Святой Кирилл

Преподобный Кирилл, имя которого носит нынешний церковный праздник, родился в Иерусалиме в 4 веке и с детства исповедовал христианство. Достигнув совершеннолетия, благочестивый юноша постригся в монахи, затем стал пресвитером, а впоследствии – архиепископом.

Когда в городе был голод, Кирилл распродал все свои вещи, чтобы помочь нуждающимся, а затем с этой же целью стал продавать церковную утварь, за что был оклеветан еретиками. Архиепископа изгнали из города и лишь спустя годы он смог вновь вернуться к своей службе в храме.

Что нельзя делать 31 марта

В народе день памяти святого Кирилла называют Кирилловым днем. Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне издавна придерживались нескольких строгих запретов. Чтобы не случилось беды со здоровьем, строго-настрого запрещалось стричь волосы и ногти. Также считалось, что 31 марта нельзя купать детей и ходить в гости даже к близким родственникам – все это грозило неприятностями.

Приметы и традиции

Сегодняшний церковный праздник имеет еще одно народное название – Дери полоз. Такое оригинальное название связано с традицией убирать сани – считалось, что больше в этом году они уже не нужны, а при дальнейшем использовании можно лишь испортить полозья. Согласно другим традициям, в Кириллов день женщины собирали мать-и-мачиху и делали из нее отвар, которым нужно было умыться в целебных целях. Благоприятным этот церковный праздник считался и для все прочих процедур, связанных как с физическим, так и с ментальным здоровьем.

Что касается погодных примет 31 марта, что православные верили:

  • Если зацвела мать-и мачеха, то лето будет теплым.
  • Если прилетели лебеди или появились комары, то надо ждать теплой погоды.
  • Если пропали скворцы, то наступит ненастье.
  • Если звезды кажутся маленькими, пойдет дождь.


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