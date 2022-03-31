 

Япония собралась повысить пошлины на древесину и морепродукты из России

31.03.2022, 4:35, Новости дня
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Правительство Японии планирует повысить пошлины на ввоз древесины, лосося, икры, краба из России, сообщили СМИ.

Как поясняет NHK, такой шаг связан с лишением РФ статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле из-за ситуации на Украине. Пошлины на импорт древесины хотят повысить с 4,8% до 8%, лосося и икры – с 3,5% до 5%, краба – с 4% до 6%. Власти собираются в течение нынешней парламентской сессии (продлится до середины июня) внести поправки в законодательство, касающееся тарифных мер. Повышение налоговых ставок введут до марта 2023 года, передает ТАСС.

Напомним, в ответ на беспрецедентно энергичное участие Японии в экономической и информационной войне против РФ Москва объявила о выходе из переговоров о мирном договоре и статусе Курильских островов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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