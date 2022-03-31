Apple и Meta сами передали хакерам данные пользователей

Компании Apple и Meta передали хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, данные пользователей, сообщили источники.

Информацию передавали в ответ на поддельные экстренные запросы данных. Обычно такие запросы сопровождаются ордером на обыск или заверенной в суде повесткой, но экстренные не требуют судебного предписания, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В числе полученных злоумышленников данных – физические и электронные адреса, IP-адреса и телефонные номера. Компании не комментируют масштаб нанесенного пользователям ущерба, но, как предупреждает Bloomberg, полученные хакерами данные могут использоваться для совершения финансовых операций или травли в интернете или офлайн, передает РИА «Новости».

В 2021 году в Сеть утекли личные данные более 533 млн пользователей из 106 стран соцсети Facebook*.

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