 

США отказались идти на риск прямого конфликта с Россией ради Украины

31.03.2022, 4:35, Новости дня
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Вашингтон не собирается принимать решений, которые могут привести к прямому конфликту РФ и США, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Бедингфилд спросили о возможности передачи Украине истребителей. Она ответила, что глава американского государства Джо Байден «говорил много раз», что «не ищет прямого конфликта США и России». По ее словам Байден «не будет принимать решений, которые бы привели к таковому». Бедингфилд сказала, что объем оборонной помощи со стороны США и так беспрецедентен. Она пояснила, что Украине передаются те единицы оборудования, которые в Пентагоне считают наиболее необходимыми, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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