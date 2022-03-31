США отказались идти на риск прямого конфликта с Россией ради Украины

Вашингтон не собирается принимать решений, которые могут привести к прямому конфликту РФ и США, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Бедингфилд спросили о возможности передачи Украине истребителей. Она ответила, что глава американского государства Джо Байден «говорил много раз», что «не ищет прямого конфликта США и России». По ее словам Байден «не будет принимать решений, которые бы привели к таковому». Бедингфилд сказала, что объем оборонной помощи со стороны США и так беспрецедентен. Она пояснила, что Украине передаются те единицы оборудования, которые в Пентагоне считают наиболее необходимыми, передает РИА «Новости».

—