Ученые обнаружили окаменелость уникальной дневной совы
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Научные сотрудники Китайской академии наук обнаружили хорошо сохранившийся ископаемый скелет вымершей совы, которая жила на территории Китая более шести миллионов лет назад.
Была проведена исследовательская работа, в ходе которой эксперты тщательно проанализировали окаменелые глазные кости найденного скелета. В результате они получили информация, подтверждающую, что древняя птица наиболее активно вела себя в дневное время, а не ночью.
Таким образом, этот вымерший вид является первым доказательством того, что древняя сова, которую назвали Miosurnia diurna в честь ее ближайшего живого родственника, вела дневной образ жизни.
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