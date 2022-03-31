 

Ученые обнаружили окаменелость уникальной дневной совы

31.03.2022, 3:20, Разное
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Научные сотрудники Китайской академии наук обнаружили хорошо сохранившийся ископаемый скелет вымершей совы, которая жила на территории Китая более шести миллионов лет назад.

Была проведена исследовательская работа, в ходе которой эксперты тщательно проанализировали окаменелые глазные кости найденного скелета. В результате они получили информация, подтверждающую, что древняя птица наиболее активно вела себя в дневное время, а не ночью.

Таким образом, этот вымерший вид является первым доказательством того, что древняя сова, которую назвали Miosurnia diurna в честь ее ближайшего живого родственника, вела дневной образ жизни.



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