Ученые обнаружили окаменелость уникальной дневной совы

Научные сотрудники Китайской академии наук обнаружили хорошо сохранившийся ископаемый скелет вымершей совы, которая жила на территории Китая более шести миллионов лет назад.

Была проведена исследовательская работа, в ходе которой эксперты тщательно проанализировали окаменелые глазные кости найденного скелета. В результате они получили информация, подтверждающую, что древняя птица наиболее активно вела себя в дневное время, а не ночью.

Таким образом, этот вымерший вид является первым доказательством того, что древняя сова, которую назвали Miosurnia diurna в честь ее ближайшего живого родственника, вела дневной образ жизни.