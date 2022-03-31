 

Американская киноакадемия начала разбирательство против Уилла Смита

31.03.2022, 3:10, Новости дня
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В отношении актера Уилла Смита, который на церемонии вручения премии «Оскар» ударил комика Криса Рока, ведется дисциплинарное разбирательство, сообщила Американская академия киноискусств.

В сообщении говорится, что началось «разбирательство в отношении Смита из-за нарушения им норм поведения». Указывается, что Смит вступил в «неуместный физический контакт, вел себя оскорбительно и угрожающе, а также нарушил базовые принципы киноакадемии». Американская киноакадемия извинилась перед Роком и зрителями. 18 апреля состоится заседание совета управляющих академии. Членство Смита могут заморозить или аннулировать, возможны и другие санкции.

Кроме того, сообщается, что после инцидента организаторы просили Смита покинуть зал театра «Долби», где проходила церемония вручения статуэток, «но он отказался», передает ТАСС со ссылкой на CNN

Напомним, Смит на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США вступился за честь супруги Джейды Пинкетт-Смит. Инцидент произошел после того, как Рок пошутил о стрижке Пинкетт-Смит. Ранее та говорила о проблеме выпадения волос из-за болезни и пришла на церемонию с обритой головой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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