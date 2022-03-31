 

Кадыров: Мариуполь освобожден на 90–95%

31.03.2022, 3:10, Новости дня
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Мариуполь уже на 90–95% освобожден от украинских националистов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил в Telegram, что «Мариуполь уже на 90–95% освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов». По его словам, «на свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь». Как отметил глава Чечни, «последнее место, где укрываются бандиты – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». Он заверил, что «и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими».

Напомним, Кадыров посетил Мариуполь. Он сказал, что принял решение нанести неожиданный визит в город, чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах боевых товарищей из числа российских Вооруженных сил, которые проделали колоссальную работу по освобождению города.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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