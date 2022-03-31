Мнение: Закладки

Теперь и Южная Осетия решила войти в состав России. Вопрос, конечно, будет ли она принята в этот состав, но похоже, что Путин решил оставить после себя не просто заминированное поле, а выжженную территорию, залитую кислотой и радиацией. Разгребать его свершения придется поколениями, да и то не факт, что удастся.

После него страна по периметру и вдаль будет окружена предельно враждебными соседями, имеющими не только территориальные претензии, но и весь причитающийся к этому набор. И это в условиях, когда будущее самой России само находится под очень большим вопросом: разрушенная до состояния руин и разворованная правящей знатью страна зажата неподъемными внешними санкциями, не имеет ни малейшего представления о пути развития, а вместо этого понимания есть набор каких-то хаотических сиюминутных действий и мероприятий, которые ко всему прочему проваливаются на всех уровнях — от планирования до исполнения.

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