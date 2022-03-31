40 лет отношений без брака, два аборта и бездетность: личная жизнь свободолюбивой Вайкуле

Родители Лаймы Вайкуле, как ни странно, не имели к искусству никакого отношения. Несмотря на это, с раннего возраста будущая звезда увлеченно пела, а уже в 12 лет впервые выступила на сцене. На тот момент никто даже не предполагал, что девочку ждет большое будущее. К тому же, какое-то время она не задумывалась о карьере певицы.

После окончания школы Вайкуле поступила в медицинское училище. Параллельно с учебой она посещала уроки вокала, а потом прошла прослушивание у знаменитого маэстро Раймонда Паулса и попала в Рижский оркестр. Выступления приносили молодой солистке удовольствие и неплохой доход, кроме того, у нее началась совсем другая жизнь.

К 16 годам будущая звезда осознала, что нравится парням, и начала наверстывать упущенное. Девушка связалась с компанией ребят постарше и многое попробовала в первый раз, не задумываясь о последствиях. В какой-то момент Лайма поняла, что беременна, и решилась на аборт. После этого с сомнительными развлечениями было покончено. К тому же, вскоре она встретила свою настоящую любовь.

С бас-гитаристом Андреем Латковским артистка познакомилась еще подростком, а позже начала выступать с ним в одном коллективе. Латковский оказался надежным и заботливым – со временем их дружеские отношения переросли в романтические. Вайкуле была увлечена новыми чувствами, но не забывала о карьере, которая начала развиваться с немыслимой скоростью. Она создала собственный ансамбль, спела “Вернисаж” с Валерием Леонтьевым и прославилась даже за границей. Латковский был с ней рядом и в минуты счастья, и в самые тяжелые моменты жизни.

В 90-х у Лаймы Вайкуле обнаружили онкологию – прогнозы врачей не сулили ничего хорошего. Только Андрей смог по-настоящему поддержать певицу в сложное время, когда она практически потеряла надежду. Вместе они победили болезнь и не растеряли своих чувств даже спустя годы, однако так и не стали мужем и женой. Некоторым союз влюбленных кажется странным, но паре до этого нет никакого дела. Они счастливы рядом друг с другом уже больше 40 лет безо всяких клятв и печатей в паспорте.

О своей жизни с возлюбленным Лайма практически никогда не рассказывает. Певица называет себя незамужней женщиной и не планирует менять семейное положение. Артистка дорожит своей свободой и жалеет только о том, что так и не завела детей. Вайкуле дважды была беременна, но делала аборты, оставляя материнство на потом. Однако позже, когда созрела, она уже не смогла завести наследников. В 2010 году знаменитость решилась на ЭКО и пережила выкидыш, а от мыслей от усыновления отказалась по совету своего духовника.