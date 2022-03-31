 

Специалисты сделали человеческие ткани прозрачными

31.03.2022, 1:55, Разное
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Разработан новый метод для очистки тканей, которые придает биологическим образцам прозрачность. Для этого сотрудники научно-исследовательского института в Сан-Диего провели лабораторный эксперимент.

Для того, что сделать образцы тканей прозрачными, исследователи использовали специальные растворители для удаления молекул, которые делают ткань непрозрачной. Также эксперты предлагают применять гидрогели на основе воды для того, чтобы обеспечить защиту некоторым молекулам в тканях.

Авторы работы утверждают, что новая технология позволит существенно ускорить изучение и лечение многих заболеваний кожи.



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