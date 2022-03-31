Медики обнаружили, что люди с «женскими» пальцами тяжелее болеют COVID-19

Исследователи выяснили, что между течением коронавирусной инфекции нового типа и длинной пальцев существует связь. Результаты научной работы на эту тему опубликованы в журнале Scientific Reports.

Стало известно, что обладатели более «женских» рук имеют высокий риск тяжелого течения болезни, а также им чаще требуется госпитализация и искусственная вентиляция легких. Кроме того, ученые утверждают, что чаще всего госпитализация требуется людям с большой разницей в размерах правой и левой руки.

Пока специалисты не знают причин такой взаимосвязи, но они надеются, что в будущем полученная информация поможет в создании более эффективных противовирусных средств.