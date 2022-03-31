 

Премьер и МИД Словакии по-разному объяснили сокращение штата посольства России

31.03.2022, 1:45, Новости дня
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Глава правительства Словакии Эдуард Хегер и МИД республики назвали разные причины требования сократить персонал российского посольства.

Хегер заявил, что число сотрудников «было снижено, исходя из потребности» в поддержании «обычных» дипломатических отношений. По его словам, «35 дипломатов были, исходя из реальных отношений с Россией, не только излишними», но и «представляли неприемлемо большую угрозу безопасности», передает ТАСС со ссылкой на ТАСР.

В свою очередь, МИД Словакии объяснил высылку сотрудников посольства ситуацией на Украине. В МИДе заявили, что «немедленное прекращение» российской спецоперации на Украине позволит РФ и Словакии «строить отношения на базе взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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