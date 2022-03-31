Речь не идёт. А зря! – Личное мнение

Прочитала прекраснейшую новость: программу Малышевой закрывают.



Это кто у нас родился? Дедушка? Фото: Соцсети

Увы, Первый канал опроверг эту информацию.

Комментарий пресс-службы Первого канала сайту kp.ru:

Программа «Жить здорово!» не выходит как и другие развлекательные программы. Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет.

О закрытии речь не идёт, и это — печально.

Малышеву, Малахова, все эти «Песни года» и «Как стать миллионером», «Модный приговор», «Поле чудес» или что там ещё у нас четвёртый десяток лет идёт — всё это, я считаю, нужно взять и закрыть.

А команды, которые производят этот ужасный, на мой взгляд, контент, следует отправить на пенсию. Вручите им грамоты, путёвки в Кисловодск и — хрен с ними — пусть сидят в своих дворцах за высокими заборами, вяжут спицами.

Да, в 2000 году все эти «малаховы» были, наверное, актуальны, но в 2022 от них воняет нафталином.

Телевизионщики, очнитесь! Воспользуйтесь моментом!

Зовите к себе ютуберов, которые сейчас оказались не у дел и не могут монетизировать свой контент. Вот они секут фишку, а Малышева с Малаховым — нет.

Пока эти ребята — молодые, прошаренные, ак-ту-аль-ны-е! — сидят без денег, тащите их к себе. И, может, тогда ваш ящик, наконец-то, начнут смотреть те, кто родился не в первой половине прошлого века, а несколько позднее.

Согласны?

Смотрите ящик? Если да, то какие программы?

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