Оладьи для фитнеса: рецепты низкокалорийного завтрака с высоким содержанием белка для похудения

Если вы думаете, что оладьи и стройная фигура – это несовместимые вещи, то ошибаетесь. Все зависит от состава блюда. Возьмите на вооружение несколько удачных рецептов оладий, которые можно есть и худеющим, и тем, кто постоянно ходит в спортзал.

С бананом и черникой

Для приготовления этих удивительных на вид и на вкус оладий вам понадобятся следующие ингредиенты:

40 грамм овсяной муки; 60 грамм йогурта без добавок; 2 белка; банан; горсть черники; 30 мл миндального молока; половина чайной ложки соды; немного ванильного экстракта.

Приготовить вкусные и полезные оладьи проще простого. Для начала нужно взбить в блендере все ингредиенты за исключением черники. Масса должна быть однородной и гладкой. Далее нужно добавить ягоды, перемешать и оставить заготовку примерно на 10 минут, чтобы она настоялась.

Готовить оладьи нужно на раскаленной сковороде, обжаривая с двух сторон по паре минут. Когда на поверхности теста образуются пузырьки, это сигнал к тому, что пора переворачивать.

Подавать такие оладьи лучше всего с медом, так как они получаются практически несладкими.

При желании чернику можно заменить любыми другими ягодами. Например, голубикой, ежевикой, малиной. Если вы захотите использовать клубнику, ее нужно будет предварительно разрезать на несколько частей.

Шоколадные оладьи

Если вы любите шоколад, не отказывайтесь от любимого вкуса во время диеты. Лучше приготовьте полезные белковые оладьи, для которых вам понадобится:

70 г овсяной муки; 20 г порошка какао (предназначенного специально для выпечки); 40 грамм протеинового порошка (лучше брать тот, что с шоколадным вкусом); 2 банана (перезрелых, мягких); 4 яйца; корица для аромата.

Процесс приготовления начинается с блендера. Нужно взбить до однородности все ингредиенты за исключением какао-порошка и корицы. Эти компоненты нужно вмешать вручную в готовое тесто.

Обжарьте оладьи с двух сторон на раскаленной промасленной сковородке. Они должны приобрести приятный золотистый цвет. А когда они остынут, подавайте их с любыми полезными добавками. Например, можно добавить взбитые сливки на растительной основе или кленовый сироп. Также можно полить оладьи растопленным черным шоколадом с высоким содержанием какао и без добавления сахара.

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Белковые оладьи без банана

Большинство оладий с низким содержанием калорий готовятся на основе бананового пюре. Но этот вкус нравится далеко не всем. Если вы один из таких людей, попробуйте приготовить оладьи по альтернативному рецепту:

стакан овсяной муки или мелких овсяных хлопьев; 30 г протеинового порошка с ванильным ароматизатором; пара куриных яиц; 2/3 стакана миндального молока; полстакана несладкого йогурта без добавок; столько же кленового сиропа; столовая ложка соды.

Яйца нужно взбить до пышного состояния в блендере вместе с миндальным молоком, йогуртом и кленовым сиропом. После этого нужно добавить сыпучие ингредиенты и вручную перемешать до гладкой однородной текстуры.

Обжаривать оладьи нужно с двух сторон примерно по паре минут. Для придания блюду дополнительной сладости нужно перед подачей полить его кленовым сиропом и добавить немного ягод.

А если вы приготовите эти оладьи без добавления кленового сиропа, можно будет есть их с несладкими начинками (сыр, зелень, рыба и так далее).

Низкоуглеводные оладьи для худеющих

Если вы сидите на жесткой диете, значит, каждая калория на счету. Но это вовсе не повод отказывать себе в оладьях на завтрак. Просто нудно приготовить их по особому низкоуглеводному рецепту, который включает в себя такой набор ингредиентов:

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Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица 20 грамм кокосовой муки; 40 г протеинового порошка с ванильным ароматизатором; яйцо; полстакана йогурта без сахара и ароматических добавок; четверть стакана миндального молока; 10 грамм растопленного кокосового масла; чайная ложка соды; корица в таком количестве, как вы любите.

Чтобы приготовить чудо-оладьи, смешайте сыпучие ингредиенты в большой миске. В отдельной емкости взбейте все жидкие. Соедините обе смеси и взбейте до однородности блендером или вручную. Обжаривайте с двух сторон до золотистости. Это примерно 2-3 минуты.

Эти оладьи нужно подавать с сиропом, который готовится из ванильного протеинового порошка (250 грамм), подсластителя эритрита (чайная ложка), воды (четверть стакана) и корицы (по вкусу). Все нужно смешать и слегка прогреть на огне.

Также можно приготовить более насыщенный по вкусу и текстуре крем. Для его приготовления нужно смешать 45 грамм мягкого сливочного сыра с четвертью стакана миндального молока. Для сладости нужно добавить немного эритрита.

Тортик со вкусом тирамису

Если душа и желудок просят праздника, а вы на диете, побалуйте себя низкокалорийным тортиком из протеиновых оладий. Для приготовления коржей вам понадобится:

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Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото) 50 грамм овсяной муки или мелких хлопьев; 30 грамм протеинового порошка с ванильным ароматом; 15 грамм эритрита; полстакана миндального молока; чайная ложка соды; столько же яблочного уксуса; немного растворимого кофе.

Все сухие ингредиенты соединить, добавить уксус и оставить на четверть часа. После этого нужно аккуратно ввести миндальное молоко и оставить еще на 5 минут. Останется лишь пожарить оладьи, прогревая их по паре минут с каждой стороны.

Крем для тирамису

Крем для импровизированного тирамису готовится из таких продуктов:

четверть стакана греческого йогурта; чайная ложка ванильного экстракта; какао или растворимый кофе.

Нужно просто взбить составляющие крема для однородности и перемазать ими заранее приготовленные оладьи. Завершающим штрихом станет кленовый сироп и тертый горький шоколад.