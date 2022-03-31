 

Мнение: Схематоз

31.03.2022, 1:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Разговор Путина и канцлера Германии Шольца касался, понятно, удивительной газовой инициативы Путина, которая не просто похожа, а является скучным и очень примитивным шантажом.

Разговор, между тем,был крайне любопытным. Путин сообщил Шольцу, что для европейских партнеров вообще ничего не изменится: они будут платить теми же самыми евро и получить тот же самый газ. А оплата в рублях будет происходить в некотором роде виртуально: европейская валюта будет уходить в Газпромбанк, а тот уже самостоятельно будет крутить-вертеть и конвертировать их в рубли. А вот рубли-то и будут поступать на счета Газпрома.

Шольц попросил Путина прислать этот схематоз в письменном виде. Простой ум бюргера не способен уразуметь столь сложные идеи рыночных кидал из девяностых.

В общем, на поверку «платежи в рублях», о которых завели заунывную песнь штатные пропагандисты, оказываются давно известной прокладкой в стиле «РосУкрЭнерго», с которой путинская братва и ее украинские подельники мутили в нулевые годы с украинским транзитом. Просто вместо прямого платежа по контракту Путин встраивает в схему эту самую «прокладку» в виде конвертирования Газпромбанком валюты в рубли, и более ничего. Попает Газпромбанк под санкции – предъявят другую прокладку. И так и будут бегать от санкций.

Так что можно выдыхать набранный грудью для криков «ура» воздух: никакой «дедолларизации» экономики не наблюдается. Наблюдается очередной «распил» газовых потоков. Примитивно, банально и вполне в духе нынешней братвы. А не всё вот это, что вы подумали.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Жена Сергея Безрукова в Instagram флиртует с актером Алексеем Воробьевым

30.05 / Мнение: “Однажды в реальности”. Часть №1

04.05 / В Сети опубликованы новые рендеры iPhone 13 черного цвета

17.09 / В России повысят налог для богатых – подробности

08.10 / Калифорнийские ученые изобрели имплант в головной мозг, который избавляет от депрессии и это работает

01.04 / Власти России потратили 2,6 млрд рублей на санатории

16.08 / Мнение: Сновидений не будет. Памяти Цоя

17.01 / Приговор Азату Мифтахову вынесут 18 января

20.01 / По наклонной: 5 несчастных случаев со знаменитостями в горах

07.11 / Вирусолог Дёмина предупредила о бесполезности растираний спиртом при COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика