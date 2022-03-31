Мнение: Схематоз

Разговор Путина и канцлера Германии Шольца касался, понятно, удивительной газовой инициативы Путина, которая не просто похожа, а является скучным и очень примитивным шантажом.

Разговор, между тем,был крайне любопытным. Путин сообщил Шольцу, что для европейских партнеров вообще ничего не изменится: они будут платить теми же самыми евро и получить тот же самый газ. А оплата в рублях будет происходить в некотором роде виртуально: европейская валюта будет уходить в Газпромбанк, а тот уже самостоятельно будет крутить-вертеть и конвертировать их в рубли. А вот рубли-то и будут поступать на счета Газпрома.

Шольц попросил Путина прислать этот схематоз в письменном виде. Простой ум бюргера не способен уразуметь столь сложные идеи рыночных кидал из девяностых.

В общем, на поверку «платежи в рублях», о которых завели заунывную песнь штатные пропагандисты, оказываются давно известной прокладкой в стиле «РосУкрЭнерго», с которой путинская братва и ее украинские подельники мутили в нулевые годы с украинским транзитом. Просто вместо прямого платежа по контракту Путин встраивает в схему эту самую «прокладку» в виде конвертирования Газпромбанком валюты в рубли, и более ничего. Попает Газпромбанк под санкции – предъявят другую прокладку. И так и будут бегать от санкций.

Так что можно выдыхать набранный грудью для криков «ура» воздух: никакой «дедолларизации» экономики не наблюдается. Наблюдается очередной «распил» газовых потоков. Примитивно, банально и вполне в духе нынешней братвы. А не всё вот это, что вы подумали.

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