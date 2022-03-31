 

Чем пахнет прошлое: ученые нашли способ восстановить древние запахи

31.03.2022, 0:27, Разное
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На сегодняшний момент современные люди так и не знают, какие ароматы и зловония окружали древнего человека. Однако исследователи из Германии предложили новый способ, с помощью которого, вполне возможно, появится шанс это выяснить.

Примечательно, что отсутствие информации о запахах в древности связано с тем, что многие ароматы состоят из органических веществ, которые быстро разлагаются. Именно поэтому археологи не в силах выяснить, как пахли различные объекты тысячи лет назад.

Специалисты утверждают, что в этом вопросе может помочь метаболомика, известная как наука, которая изучает совокупность малых молекул в организме, способных дать информацию о жизненных процессах.



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