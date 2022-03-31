 

Автопробег в поддержку присоединения к РФ прошел в Южной Осетии

31.03.2022, 0:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Цхинвале состоялся спонтанный автопробег в поддержку предложения о присоединении Южной Осетии к России, сообщают информационные агентства.

Одна из участниц автопробега пояснила, что «как только в партии «Единая Осетия» узнали о референдуме, ребята быстро собрали своих и вышли на улицы Цхинвала». В автопробеге приняли участие около полусотни машин. Они проехали по Цхинвалу с флагами Южной Осетии и России. Автопробег завершился на Театральной площади, передает Sputnik.

Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к РФ пройдет в ближайшее время.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Суд признал законными действия СК по ситуации с Навальным

09.09 / Путин заявил, что все дорожные карты по интеграции России и Беларуси согласованы

21.07 / По факту стрельбы в элитном поселке на Новой Риге начата проверка

05.04 / Эксперты рассказали, как внедрение 5G повлияет на будущее

05.06 / Трампу предложили баллотироваться в Конгресс, чтобы объявить импичмент Байдену. Он назвал идею “очень интересной”

29.04 / Под санкции СНБО в связи с контрабандой попала видимая часть айсберга – глава украинской таможни

04.11 / ЕС на следующей неделе, скорее всего, исключит Украину из списка безопасных для путешествий стран – журналист

09.11 / В РФ собрались ввести новый свод правил орфографии и пунктуации

31.10 / Слепой барабанщик на шоу “Україна має талант” растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео

04.09 / Политика: Зюганову опять понадобился Иисус Христос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика