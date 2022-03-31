Автопробег в поддержку присоединения к РФ прошел в Южной Осетии

В Цхинвале состоялся спонтанный автопробег в поддержку предложения о присоединении Южной Осетии к России, сообщают информационные агентства.

Одна из участниц автопробега пояснила, что «как только в партии «Единая Осетия» узнали о референдуме, ребята быстро собрали своих и вышли на улицы Цхинвала». В автопробеге приняли участие около полусотни машин. Они проехали по Цхинвалу с флагами Южной Осетии и России. Автопробег завершился на Театральной площади, передает Sputnik.

Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к РФ пройдет в ближайшее время.

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