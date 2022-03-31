Блестки и металлизированный френч: тренды маникюра на весну – лето, которые подойдут женщине любого возраста

Уже наступила весна, и пришло время немного обновить свой маникюр. Есть многочисленное количество различных вариантов нейл-арта, которые подходят совершенно для любого возраста.

В этом году огромной популярностью пользуется французский маникюр. Однако это не традиционный тренч, а более интересные и оригинальные варианты с инновационным и забавным дизайном.

Нужно подобрать тот дизайн, который лучше всего подойдет вам, исходя из имеющихся предпочтений, стиля одежды и формы ногтевой пластины. Это важные факторы, о которых нужно помнить, чтобы руки гармонировали с остальной частью стиля.

Согласно прогнозам экспертов, в этом году в моде будет естественность, именно поэтому актуальными будут именно короткие ногти. Что касается дизайнов, то мы увидим однотонный маникюр, минималистичные детали, в частности, такие как точки или полосы, градиент, волны, смесь фактур. Вот несколько отличных вариантов маникюра, которые будут актуальными весной 2022 года.

Металлические акценты

Этот маникюр сдержанный и элегантный одновременно (главное фото). В традиционный френч можно привнести нотку современности благодаря серебряной окантовке. Это отличная идея как для повседневной носки, так и для особых случаев. Многое здесь зависит от особенностей окантовки, которая может быть минималистичной или более выраженной.

Узор в виде квадратиков

Можно сделать маникюр более ярким и красочным при помощи нескольких небольших квадратиков одного цветового диапазона.

Такой пиксельный маникюр отлично подходит для любого времени года. Яркие и красочные квадратики станут самым лучшим вариантом для повышения настроения весной.

Маникюр с животным принтом

Можно продемонстрировать свою хищную сторону при помощи маникюра с анималистичным узором.

Стоит выбрать животный принт, с которым больше всего себя ассоциируете, и накрасить ногти целиком, наполовину или только по краю. Леопард, корова, змея, тигр – все это отличные варианты, чтобы пробудить свою самую дикую сторону.

Маникюр с волнами

Если ногти короткие, то можно сделать так, что они будут выглядеть немного длиннее.

Для этого стоит выбрать нейл-арт с волнами. Эффект изогнутых линий на ногтях делает их визуально длиннее. Однако важно все четко и красиво прорисовать.

Ногти, украшенные цветными брызгами

Это красивый и изысканный нейл-арт. Такие ногти являются самым настоящим произведением искусства.

Основание служит своего рода линией, по которой разбрызгиваются несколько цветных капель, немного сужающихся к кончику. Такой дизайн маникюра поможет добавить немного ярких красок в образ.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Ногти с эффектом мрамора

Это еще одна достаточно популярная тенденция, которая всегда является удачным вариантом. Имитация текстуры мрамора выглядит просто превосходно на ногтях.

Эта техника известна в маникюрных салонах как “мраморный френч”. Этот нейл-арт помогает визуально омолодить руки. В идеале нужно украсить только одну часть ногтя. В противном случае, образ будет слишко сильно перегружен.

Двойной французский маникюр

Этот нейл-арт выглядит достаточно стильно и оригинально. Двойной френч является стильной интерпретацией классического французского маникюра.

В дополнение к окрашиванию края ногтя в красный цвет нужно сделать двойную линию немного ниже, чтобы создать своего рода красивое обрамление. Это не только выглядит эстетично, но и поможет визуально удлинить ногти.

Красивый френч

Это красивый и стильный маникюр, который вызывает большой интерес в этом году. Особенность такого французского маникюра заключается в том, что кончик ногтя окрашивается под углом. В итоге он визуально выглядит более острым.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

В итоге получается просто невероятный эффект, особенно если поиграть с различными цветовыми гаммами и со вкусом подобрать используемые цвета.

Двойной французский розовый маникюр

Этот дизайн идеально подходит для коротких квадратных ногтей. Достаточно просто провести линию по краю ногтевой пластины и еще одну линию на несколько миллиметров ниже.

Затем нанести блестки на основу или очень прозрачный розовый слой и добавить линии ярко-розового цвета. Это выглядит очень элегантно.

Красный французский маникюр

Френч и красный цвет являются самой настоящей классикой, именно поэтому их комбинация является просто отличным вариантом для визуального удлинения ногтей.

Чтобы сделать нейл-арт еще более интересным, стоит выделить один ноготь и выбрать для него совершенно другой дизайн.