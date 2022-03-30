“Все будет дорожать”: стилист Лисовец о будущем одежды в России

Дизайнер Влад Лисовец объяснил, что за хороший наряд теперь

придется отдавать кругленькую сумму. По его словам, стоимость одежды заметно

поднялась и уже не опустится.

“Все будет дорожать в

зависимости от курса евро”, — заявил гуру моды в беседе с “Радио 1”. Стилист убежден, что если западные бренды вновь войдут на российский

рынок, ситуация не улучшится — цены все равно взлетят на 20-40%.