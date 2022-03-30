 

Ученые заявили, что груша защищает от рака и замедляет рост опухоли

30.03.2022, 23:05, Разное
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Результаты недавней исследовательской работы, опубликованные в научном журнале Daily Express, подтвердили, что регулярное употребление груш может не только насытить человеческий организм полезными витаминами, но и провести эффективную профилактику онкологических заболеваний.

Стало известно, что в состав этого фрукта входят катехины, которые способствуют профилактике рака и останавливают рост злокачественных опухолей. В связи с этим авторы научной работы посчитали, что груши могут быть полезны в борьбе с раком кишечника.

Также отмечается, что, помимо онкологических заболеваний кишечника, этот продукт может быть полезен в лечении и других видов этого опасного заболевания.



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