Ученые заявили, что груша защищает от рака и замедляет рост опухоли

Результаты недавней исследовательской работы, опубликованные в научном журнале Daily Express, подтвердили, что регулярное употребление груш может не только насытить человеческий организм полезными витаминами, но и провести эффективную профилактику онкологических заболеваний.

Стало известно, что в состав этого фрукта входят катехины, которые способствуют профилактике рака и останавливают рост злокачественных опухолей. В связи с этим авторы научной работы посчитали, что груши могут быть полезны в борьбе с раком кишечника.

Также отмечается, что, помимо онкологических заболеваний кишечника, этот продукт может быть полезен в лечении и других видов этого опасного заболевания.