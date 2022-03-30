Бербок подтвердила готовность Германии стать гарантом безопасности для Украины

Берлин готов предоставить гарантии безопасности Украине, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По словам Бербок, «если нужны гарантии, то Германия также будет там и даст гарантии». Она заявила, что Германия «полностью солидарна с Украиной, на 100%», как в вопросе мирных переговоров, так и по более позднему мирному порядку. Бербок считает, что переговоры между Украиной и Россией находятся не на той стадии, которая позволяет предполагать, что прорыв близок, передает ТАСС со ссылкой на ARD.

Напомним, официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт также заявлял, что власти Германии дали понять Киеву, что готовы выступить гарантом безопасности для Украины. Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. РФ получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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