 

Бербок подтвердила готовность Германии стать гарантом безопасности для Украины

30.03.2022, 22:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Берлин готов предоставить гарантии безопасности Украине, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По словам Бербок, «если нужны гарантии, то Германия также будет там и даст гарантии». Она заявила, что Германия «полностью солидарна с Украиной, на 100%», как в вопросе мирных переговоров, так и по более позднему мирному порядку. Бербок считает, что переговоры между Украиной и Россией находятся не на той стадии, которая позволяет предполагать, что прорыв близок, передает ТАСС со ссылкой на ARD.

Напомним, официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт также заявлял, что власти Германии дали понять Киеву, что готовы выступить гарантом безопасности для Украины. Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. РФ получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Компания Xiaomi разработала многоцелевой кулинарный робот

20.05 / SRF – в этом году Евровидение — это не только красивые кадры и яркие выступления, но и научный эксперимент

12.11 / В США создан фонд имени патриарха Кирилла

02.05 / Полиция начала проверку оскорбления в соцсети жертв ДТП в Ставропольском крае

05.12 / Общество: «Этническим» клубам смешанных единоборств пригрозили резкой мерой

21.10 / Первую замглавы НБУ Рожкову лишили основных полномочий – СМИ

08.01 / С 8 января в Украине будут штрафовать за указание пола и возраста в вакансии

22.05 / Псаки назвала поддержку Израиля со стороны Байдена непоколебимой

06.08 / Глава минздрава Сан-Марино счел политическим фактором неодобрение «Спутника V» в ЕС

09.08 / Мужчина рассказал, как оказался с ножом на крыше беседки детского сада в Ленобласти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика