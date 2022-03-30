 

США повторно отказались говорить о гарантиях безопасности для Украины

30.03.2022, 22:55, Новости дня
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Белый дом пока не готов выступить с заявлением о возможных гарантиях безопасности Украине, сообщила директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд.

Бедингфилд сказала, что США «находятся в постоянном контакте» с Киевом «по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины». Однако Вашингтон, по ее словам, «пока не готов объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины», передает РИА «Новости».

Напомним, накануне она выступила с аналогичным заявлением. Тем временем постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд, отвечая на вопрос о том, готов ли Лондон стать гарантом безопасности Украины, сказала, что ее страна «будет рада сыграть в этом роль, если украинское правительство попросит». Однако британский вице-премьер Доминик Рааб заявил, что Великобритания не будет в одностороннем порядке предоставлять Украине те же обязательства, которые даются членам НАТО. Берлин же заявил, что готов предоставить гарантии безопасности Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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