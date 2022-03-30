 

Бастрыкин поручил проверить содержание украинских учебников по истории

30.03.2022, 22:55, Новости дня
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать содержание украинских учебников по истории с привлечением специалистов по истории.

Бастрыкин поручил провести проверку «в рамках расследования уголовных дел о событиях» в Донбассе. По его мнению, необходимо «дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к РФ и русскому языку». Указывается, что «украинскими властями работа в данном направлении проводилась планомерно и целенаправленно». Следователи «во взаимодействии со специалистами-историками» должны будут «дать правовую оценку указанным фактам в рамках расследования находящихся в производстве уголовных дел», сообщается на сайте СК.

Напомним, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в украинских учебниках истории Россия изображается агрессором и потенциальным врагом Украины, в них описана подготовка детей к войне. По словам министра, на Украине создали «фейковую историю» для детей, отказавшись от многовековых корней.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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