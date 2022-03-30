Бастрыкин поручил проверить содержание украинских учебников по истории

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать содержание украинских учебников по истории с привлечением специалистов по истории.

Бастрыкин поручил провести проверку «в рамках расследования уголовных дел о событиях» в Донбассе. По его мнению, необходимо «дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к РФ и русскому языку». Указывается, что «украинскими властями работа в данном направлении проводилась планомерно и целенаправленно». Следователи «во взаимодействии со специалистами-историками» должны будут «дать правовую оценку указанным фактам в рамках расследования находящихся в производстве уголовных дел», сообщается на сайте СК.

Напомним, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в украинских учебниках истории Россия изображается агрессором и потенциальным врагом Украины, в них описана подготовка детей к войне. По словам министра, на Украине создали «фейковую историю» для детей, отказавшись от многовековых корней.

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