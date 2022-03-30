Мнение: Новости с хутора

Новости с хутора

Уехавшая в Латвию артистка Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова вышла на связь. О своей нынешней жизни она рассказала в Ютуб-шоу «Скажи Гордеевой». Оказывается финансовое положение Чулпан Хаматовой оставляет желать лучшего. Чулпан пожаловалась на отсутствие работы и перспектив

Как она сказала всё складывается не так, как она изначально планировала. Артистка призналась, что живёт в деревне, а денег на жизнь катастрофически не хватает. Запасов осталось всего на 4 месяца.

Сейчас, в данной ситуации, когда я без работы и без каких-либо перспектив в будущем. Это дом не в Юрмале и не в Риге. Этот дом стоит в деревне.

Актриса призналась, что поспешно покинула Россию вместе с тремя дочерями. Чтобы добраться до купленного в Латвии дома в деревне, пришлось попросить о помощи местных жителей. Раньше актриса арендовала автомобиль, но теперь у неё нет такой возможности. Впрочем, как и стабильной работы, каких-либо перспектив.

И как она сказала: навсегда говорить России «пока» Чулпан тоже не желает. Как только появится возможность, она собирается вернуться.

Её подруга Алена Кравец заявила, что Чулпан в скором времени в Россию.

“У Хаматовой дом на хуторе довольно далеко от Риги, что она там будет делать? Пасти коз и ходить за грибами? В возможность ее работы в латвийских театрах тоже не особо верю, – ибо без знания языка ее там и близко к сцене не подпустят. А пока она его будет учить, что сделать не так уж просто, кто ее будет содержать? Сама она говорит, что денег хватит месяца на три. А что дальше? Другой профессии у нее нет. Так что вангую: в новом сезоне имя Чулпан Хаматовой снова будет в афишах московских театров»

https://amarok-man.livejournal.com/6586741.html – цинк

Самое плохое в текущей ситуации не то, что эта публика свалила из страны, а то, что часть ее планирует вернуться.

На Западе они понятное дело никому не нужны, так что остается ждать возможности вернуться, чтобы можно было продолжать гадить дома и получать за это бюджетные средства.

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