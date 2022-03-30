Почему в женщинах больше самокритики, нежели в мужчинах?

На самом деле в мужчинах достаточно самокритики, просто она часто не связана с восприятием своей внешности. Все дело в физиологии мужчин и женщин.

Все же мужчины больше настроены на конечный результат. И их результат достаточно понятный, если мы вспомним секс. Женщины все же скорее про процесс и увы, зачастую в этом процессе мы сами себя топим.

Когда на обучение позированию ко мне приходит мужчина, я вижу невероятную разницу в восприятии информации и гораздо меньше требований ко внешности. Мужчин больше заботит то, чтобы их воспринимали мужественно, властно, статно, нежели чтобы у них не было видно живота или второго подбородка.

Мужчины более логичны по природе. Они запоминают все, что я даю на обучении, как 1-2-3, и не теряются в сомнениях. Женщинам ту же самую информацию приходится преподносить так, чтобы они почувствовали свою внешнюю привлекательность. Женщин больше волнует стройность на фото и элегантность, нежели чем мужчин. Да и что греха таить, зачастую мужчины гораздо более фотогеничны. Возможно именно потому что не заморачиваются о внешности?

Нас с детства учат быть хорошими девочками, нравиться окружающим. Я замечаю это больше в нашей стране, нежели чем в Европе. Нас как будто наша семья и общество программируют на то, что женщинам обязательно нужно найти мужа и создать семью. А для этого нужно обязательно быть умницей и красавицей. И если у тебя какая-то не такая фигура, значит, не видать тебе счастья. Причем именно в семьях навязывается большинство комплексов. Я проводила исследование среди подписчиц в блоге и обнаружила, что все комплексы идут из детства. Причем кто-то стесняется полноты, а кто-то — худобы. Все-таки в большинстве своем мальчиков у нас воспитывают иначе. И даже если их растила мать-одиночка, она навязывает им скорее опрятность и аккуратность, чем то, что им важно быть стройными и сильными.

У меня есть еще одна теория на этот счет. В нашей стране так много красивых женщин, что мы начинаем невольно конкурировать между собой. В других странах женщины тоже заботятся о своей красоте, но самокритики в них в разы меньше. Может быть, потому что у них в принципе мужчин меньше, хотя статистика соотношения мужчин и женщин в странах примерно одинакова – мужчин всегда на порядок меньше. Когда я вела тренинги в Европе, я понимала, что мотивация не русскоговорящих учениц действительно отличается. Они учатся позировать в большей степени для себя, чтобы раскрыть свою красоту, но не чтобы понравиться мужчине. И хотя их тоже это волнует, но они воспринимают это скорее как бонус, а не цель. Это лично мое восприятие как преподавателя позирования и походки.

Так почему же в женщинах больше самокритики, нежели в мужчинах? Просто по природе изначально женщины привлекают мужчин. Соответственно женщинам нужно быть привлекательными. И мне очень жаль, что множество женщин не понимают, что они уже привлекательны просто по факту рождения женщиной. Если бы эта мысль закладывалась нам изначально через воспитание, думаю самокритики среди женщин было бы в разы меньше. Ведь по факту мужчины выбирают самых разных женщин: и полненьких, и возрастных, и не соответствующих общим канонам красоты, просто потому что они женщины.