 

На московской кухне собрали блюда большого Ближнего Востока

30.03.2022, 21:55, Разное
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Однако в Москве она все еще встречается относительно редко, ибо при всей кажущейся простоте и доступности добиться ее аутентичности совсем непросто. Между тем, в столице есть удачные примеры.

К числу таковых относится Maroon, расположенный в самом начале Кутузовского проспекта. Проект известного ресторатора Аркадия Новикова был запущен несколько месяцев назад и за это время вполне доказал свою жизнеспособность.

На кухне командует Владимир Богожавец, в активе которого работа в Salon, Bolshoi, “Аист” и некоторых других знаковых столичных заведениях. В меню – то, что можно попробовать почти повсеместно в Марокко, Алжире, Ливане, Израиле, Иордании и Сирии.

На закуску гостям предлагают широкий выбор мезе – несколько видов хумуса, бабагануш, мухаммара, лабне, мутабаль, харисса, азизе и др. Всего полтора десятка позиций. Имеет смысл заказывать их в стол – на компанию, чтобы попробовать понемногу и разное. К ним непременно стоит добавить свежеиспеченную пресную лепешку из дровяной печи, тончайшую и совершенно воздушную, либо, как вариант, чурек с кунжутом.

Дальше определенно настает черед кутабов – с мясом, зеленью, сыром или тыквой. Их готовят на открытой кухне, так что при желании можно понаблюдать за процессом во всех подробностях, а сервируют с густым йогуртом.

Из горячих закусок отметим ароматные бараньи котлетки кибе с каймаком, манакиш (с курицей или ягненком) и сочную долму, для которой не поскупились с курдючным жиром.

В основном разделе представлен солидный выбор кебабов и шашлыков, включая, например, тигровых креветок и печень с курдюком. Но только этим дело не ограничивается. Стоит обратить внимание на томленую в печи лопатку ягненка, креветки в остром томатном соусе, осьминога из печи и, конечно, на тажин. В Maroon готовят несколько версий этого, пожалуй, самого известного блюда магрибской кухни – с индейкой, ягненком и морепродуктами. Порции большие, так что можно смело брать одну на двоих.

Раздел десертов, напротив, на редкость космополитичный. Но это и понятно, поскольку выбор сладостей в ближневосточной кухне объективно не слишком разнообразен. Поэтому здесь можно найти и лимонную меренгу, и чизкейк, и медовик, и “Наполеон”, и даже пирожное “Картошка”. Впрочем, традиционные восточные деликатесы вроде пахлавы или хвороста тоже имеются и приготовлены отлично. Однако едва ли не самым примечательным здесь оказался кутаб с халвой – оригинальное, вкусное, хотя и совершенно неожиданное блюдо.

Средний счет – 3 000 рублей.



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