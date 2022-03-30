Бывшая жена Питера Филлипса Отэм появилась на публике с новым бойфрендом

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Отэм Филлипс — бывшая жена внука королевы Елизаветы II — впервые появилась на публике со своим новым другом Доналом Малрианом. Вместе с дочерьми от Питера Филипса Айлой и Саванной она приехала в графство Глостершир на соревнования наездников, в которых участвовала ее бывшая золовка Зара Тиндалл. Вместе с внучкой королевы на соревнованиях в Сайренсестере был ее муж Майк Тиндалл с детьми Мией, Линой и Лукасом. Фотографам удалось запечатлеть, как практически по-семейному общается с детьми Отэм ее новый избранник.

Донал Малриан с Отэм, Айлой и Саванной

О грядущем разводе после 12 лет брака Питер и Отэм Филлипс сообщили в феврале 2020 года, причем инициатором выступила жена. Она заявила, что “несчастна в браке” и хочет переехать на родину в Канаду. Отэм шокировала общественность сообщением, что супруги не живут вместе с 2019 года. В июне 2021 года они развелись. Спустя какое-то время таблоиды написали, что Отем начала встречаться с Доналом Малрианом, который является основателем британской девелоперской и строительной компании Rockwell. Питер Филлипс тоже не одинок. Он встречается с подругой своей сестры Зары Линдси Уоллес.