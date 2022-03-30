 

В крови человека впервые обнаружили частицы микропластика

30.03.2022, 21:40, Разное
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Ученые из Нидерландов смогли впервые обнаружить частицы микропластика в крови человека. Для этого они провели новую исследовательскую работу.

В процессе эксперимента специалисты взяли пробы крови у 22 добровольцев и проверили образцы при помощи пиролитической газовой хроматографии. В результате специалисты обнаружили в крови 17 человек частицы микропластика, которые зачастую используются при производстве пластиковых бутылок.

Пока неизвестно, как именно частицы пластика могли попасть в кровь человека. Однако исследователи предполагают, что это может быть связано с иммунными клетками. Если они правы, то микропластиковое загрязнение может сказываться на росте заболеваний иммунной системы.



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