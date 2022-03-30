 

Россия просит ООН и ОБСЕ принудить Киев выполнять гуманитарные обязательства

30.03.2022, 21:30, Новости дня
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Россия обращается к ООН, ОБСЕ и МККК с просьбой повлиять на Киев в вопросе выполнения гуманитарных обязательств в Харькове и других городах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Обращаемся к руководителям Организации объединенных наций, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций и настоятельно просим использовать авторитет и потенциал ваших организаций для принуждения киевских властей к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове, но и в других населенных пунктах Украины», – передает ТАСС слова Мизинцева.

Отмечается, что националисты пользуются населением как живым щитом, размещают военную технику во дворах жилых домов в Харькове и оборудуют огневые точки в самих домах.

«Боевики руководствуются прямым приказом из Киева использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев расстреливать их на месте», – сказал Мизинцев.

Также отмечается, что гражданское население Харькова старается не общаться в соцсетях из-за массовых арестов, которые проводит СБУ.

«Только за предположительно хорошее отношение к РФ людей забирают, и они не возвращаются», – сообщил представитель ведомства.

На улицу выходят только женщины и пенсионеры, так как мужчины боятся, что их заберут в батальоны территориальной обороны. Гражданское население Харькова не получает медицинскую помощь, она оказывается только военнослужащим ВСУ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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