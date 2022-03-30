 

В Южной Осетии заявили о проведении референдума о присоединении к РФ

30.03.2022, 21:30, Новости дня
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Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к РФ пройдет в ближайшее время.

«Референдум о вопросе присоединения Южной Осетии к РФ состоится в ближайшее время, (сказал) спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев», – передает Sputnik Осетия.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.

Напомним, Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась вернуть под контроль Тбилиси. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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