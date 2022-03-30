Сухой шампунь – хорошо, а с текстурирующим спреем – потрясающе: трюк для пышного объема волос без мытья и укладки

Жирные волосы, само собой, способны испортить все общее впечатление от внешнего вида человека. Но что делать, если возможности вымыть голову просто нет? На помощь приходит сухой шампунь. Только об объеме придется забыть? Нет! Небольшая хитрость позволит добиться потрясающего эффекта.

Сухой шампунь и текстурирующий спрей для объема волос

Сухой шампунь — хороший способ избежать частого мытья головы. Это порошок, созданный на основе натурального крахмала. Он удаляет излишки кожного жира с волос. К сожалению, обработанные волосы уже не выглядят свежими. Впитавшийся кожный жир заметно утяжеляет их.

Не вовсе не обязательно мыть голову каждый день для красивой укладки? В этой статье описано, как сделать волосы объемными с помощью сухого шампуня. Его просто нужно сочетать с текстурирующим спреем.

Текстурирующий спрей предназначен для придания волосам более послушной текстуры. Поэтому парикмахеры часто используют средство для создания высоких причесок и плетения кос. Даже в сочетании с сухим шампунем этот вариант превосходен.

Как укладывать волосы

И вот как это работает: нанесите сухой шампунь на корни волос, как обычно. Особое внимание уделите вискам и пробору.

Текстурирующий спрей нанесите на те же области. Не распыляйте слишком много, иначе волосы будут напоминать солому.

Оставьте спрей на пять-десять минут, а затем встряхните волосы. Они сразу приобретут объем, а жирных прядей больше не будет видно. Причем сухой шампунь не нужно наносить повторно до следующего мытья головы.

Домашний рецепт сухого шампуня для блондинок и брюнеток

Для светлых волос нужно смешать ¼ чашки кукурузного крахмала с чайной ложкой корицы и добавить несколько капель любимого эфирного масла для запаха. Для темных волос смешайте по ⅛ чашки кукурузного крахмала, корицы и какао-порошка. Добавьте эфирное масло.

Шампунь храните в герметично закрытой емкости. Коже головы он нисколько не вредит, так что не бойтесь постоянного использования.