 

Мнение: Война глазами детей в Мариуполе

30.03.2022, 20:06, Разное
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Дети из Мариуполя рассказывают о войне. Детский взгляд на происходящее.

Источник: Colonel Cassad



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