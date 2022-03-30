Мнение: Белое британское меньшинство, как обезвреживают преступников и потери Цукерберга в России

1. В Британии прямо на наших глазах меняется культура. За двадцать лет Британия из белой страны стала уже страной интернациональной. В некоторых городах белые в меньшинстве уже сейчас — в Лондоне, к примеру, их меньше 30%… во всяком случае, если судить по приложенной табличке, которую я нашёл в интернете, и которая, согласен со скептиками заранее, требует дополнительной проверки.

Если у вас есть свежие и надёжные данные по населению Лондона, пожалуйста, укажите на хороший источник в комментариях. В Википедии всё обрывается 2011 годом:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_London

В любом случае, какими бы ни были конкретные проценты, факт налицо: Лондон и многие другие города Британии действительно наводнены мигрантами. Такое смешение народов западные идеологи называют «диверсити», «разнообразие». Считается, что диверсити — однозначное благо, которое любят все. Что-то на уровне хорошего климата или ухоженных европейских улочек. «Я переехал в Бирмингем, так как хотел больше диверсити», — примерно так пишут в современных учебниках по английскому языку.

Как вы знаете, я не расист. Наверное, русский и не может быть расистом, так как для этого пришлось бы вычеркнуть из нашей культуры, например, Пушкина, чего русский человек сделать не может. Однако всё же будет любопытно посмотреть, чем закончится большой западный эксперимент. Россия свой план по экспериментам выполнила на 100 лет вперёд, так что мы теперь можем себе позволить роскошь внимательно наблюдать за смелыми реформами наших иностранных друзей.

2. Как в цивилизованных странах обезвреживают преступников:

https://www.douyin.com/video/7077481987581283620

3. Оценены убытки американских экстремистов от запрета их деятельности в России:

https://lenta.ru/news/2022/03/29/metaloses/

Центр исследования финансовых технологий и цифровой аналитики «Сколково-РЭШ» оценил потери американской компании Meta (признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России) после блокировки в РФ принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram. О результатах исследования сообщает Forbes.

Как посчитали аналитики «Сколково-РЭШ», убыток компании может составить 2-2,2 миллиарда долларов (187,4 миллиарда — 206,1 миллиарда рублей по текущему курсу) в год. Сумма была сложена из доходов Meta с каждого пользователя. При этом уточняется, что в России около 66 миллионов юзеров Facebook, а аудитория Instagram — примерно 64 миллионов активных пользователей.

Как заявил руководитель исследований центра Егор Кривошея, «Сколково-РЭШ» оценило потери прямой выручки и не учитывало капитализацию и любые потери косвенных доходов.

Полагаю, это только начало. Список стран и территорий, где запрещена деятельность Фейсбука и Инстаграма, будет ещё расширяться.