Мнение: Фейковые пленные

В интернете гуляют видеозаписи, на которых отморозки с оружием стреляют по безоружным. Говорят, что безоружные – это пленные россияне.

Меня спрашивают, почему я ничего не пишу про эти видеозаписи? А что тут писать? Отморозки они и в Африке отморозки, и на Украине тоже… По поводу этих видеозаписей советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович уже заявил, что будет проведено расследование. «Это абсолютно неприемлемое поведение. <…> То, что там происходит, имеет признаки военного преступления <…>, которое не имеет ни амнистии, ни срока давности ни в украинском праве, ни в международном» (отсюда).

Есть еще один важный момент. По нынешнему российскому УК все, о чем не сообщает минобороны о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, – это фейк. А минобороны про пленных ничего не говорит. А раз не говорит, значит, нет никаких пленных? А кто говорит про пленных – тот распространяет фейк?

Настоящие российские военные в плен не сдаются. Потому что знают, что «неонацисты издеваются над пленными и зверски их убивают». Это не я сказал, это сказал президент России Владимир Путин:

Фотография фейковых пленных россиян отсюда

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