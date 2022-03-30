 

5 главных продуктов для здоровья: что советует врач

30.03.2022, 19:12, Разное
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“Ты то, что ты ешь”, — гласит известная поговорка. И с этим сложно поспорить. От нашего рациона зависит и самочувствие, и продолжительность жизни, и внешняя привлекательность. Диетолог Филипп Кузьменко объяснил, что нужно употреблять ради своего здоровья.

Как передает “Радио 1”, среди продуктов врач выделяет 5 главных групп. Именно они несут значительную пользу организму. Итак, нужно употреблять:

  • Овощи — разнообразных цветов, так полезнее;
  • Фрукты — различных видов и сортов по аналогии с овощами;
  • Крупы — помимо гречневой, важно включить в рацион и другие;
  • Мясо птицы — для фигуры лучше, чем свинина и говядина;
  • Молочные продукты — творог, йогурты и прочее продовольствие.


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