5 главных продуктов для здоровья: что советует врач
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Ты то, что ты ешь”, — гласит известная поговорка. И с этим сложно поспорить. От нашего рациона зависит и самочувствие, и продолжительность жизни, и внешняя привлекательность. Диетолог Филипп Кузьменко объяснил, что нужно употреблять ради своего здоровья.
Как передает “Радио 1”, среди продуктов врач выделяет 5 главных групп. Именно они несут значительную пользу организму. Итак, нужно употреблять:
Смотреть комментарии → Комментариев нет