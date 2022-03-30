5 главных продуктов для здоровья: что советует врач

“Ты то, что ты ешь”, — гласит известная поговорка. И с этим сложно поспорить. От нашего рациона зависит и самочувствие, и продолжительность жизни, и внешняя привлекательность. Диетолог Филипп Кузьменко объяснил, что нужно употреблять ради своего здоровья.

Как передает “Радио 1”, среди продуктов врач выделяет 5 главных групп. Именно они несут значительную пользу организму. Итак, нужно употреблять:

Овощи — разнообразных цветов, так полезнее;

Фрукты — различных видов и сортов по аналогии с овощами;

Крупы — помимо гречневой, важно включить в рацион и другие;

Мясо птицы — для фигуры лучше, чем свинина и говядина;

Молочные продукты — творог, йогурты и прочее продовольствие.