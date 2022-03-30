 

Народный праздник Алексей Теплый: приметы и традиции 30 марта

30.03.2022, 19:12, Разное
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Преподобный Алексий

Алексий, имя которого носит сегодняшний церковный праздник, жил на стыке 4-5 веков в Риме. Мальчик родился в семье благочестивых родителей и с самого детства изучал слово Божье. Став взрослым, Алексий продал все свое имущество, роздал деньги бедным и стал нищенствовать у храма. По преданию, сама Богородица явилась пономарю того храма и поручила ему отыскать человека Божьего Алексия. В храм стали стекаться люди, чтобы посмотреть на Алексия, но он не хотел славы и вынужден был бежать.

До конца жизни Алексий неузнанным прятался в доме своих родителей. Когда святой умер, от прикосновения к его телу исцелялись больные. Римляне похоронили преподобного в дорогом ковчеге на Авентинском холме.

Что нельзя делать 30 марта

В народе нынешний православный праздник прозвали Алексей Теплый, так как считалось, что именно в этот день приходит настоящее весеннее тепло. Зная о том, какой сегодня церковный праздник, люди издавна придерживались ряда запретов.

Считалось, что в этот день нельзя заниматься тяжелой работой – исключением была лишь подготовка сельскохозяйственного инвентаря. Также запрещалось отправляться в дальнюю дорогу, угощать посторонних свежеиспеченным хлебом и давать хлеб и соль в долг людям, у которых в доме есть маленький ребенок.

Традиции и приметы

Благодаря святому Алексию, сегодняшний церковный праздник всегда пользовался на Руси особым почетом. Встречая весну, люди от души веселились, ходили друг к другу в гости и собирались за праздничным столом. Для привлечения весны православные совершали 30 марта особые обряды: клали в поле пирог и кланялись над ним во все стороны, а также собирали березовый сок и делали из него взвар.

Издавна Алексей Теплый был богат и на погодные приметы. В народе верили:

  • Если в этот церковный праздник тепло, то и вся весна будет теплой.
  • Если идет дождь или снег, то урожай будет скудным.
  • Если гуси высоко летят, то пойдет снег.
  • Если не видно скворцов, то стоит ждать ненастья.


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