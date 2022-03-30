 

Маргарита Симоньян предложила передать Михаила Делягина Азербайджану в обмен на армянских пленных

30.03.2022, 19:11, Разное
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Главный редактор информационного агентства Sputnik нашла способ освободить граждан Армении, находящихся в плену.

Она предлагает обменять их на депутата Госдумы Михаила Делягина, которого разыскивает азербайджанское правосудие.

Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск после его заявлений о бомбардировке бакинских нефтепромыслов. Дело заведено сразу по четырём статьям Уголовного кодекса, в том числе о терроризме. Маргарита Симоньян полагает, что это шанс решить сразу несколько проблем, затрагивающих одновременно три страны.

– Это ситуация даже не win-win, а win-win-win. Во-первых, мы поможем сохранить лицо братскому Азербайджану. Во-вторых, армянские мальчики, оказавшиеся в лапах азербайджанской военщины, вернутся домой. В-третьих, мы избавимся от Делягина, что явно понравится россиянам, – заявила Симоньян.

Чтобы обмен стал реальностью, его должны согласовать три страны – Россия, предоставляющая обменный фонд, но ничего не получающая взамен, Армения, получающая обратно своих военных, но ничего не отдающая, а также Азербайджан, который получит Делягина и избавится от пленных, которых он вынужден содержать. Несмотря на выгодность сделки, Азербайджан медлит с согласием, в его правоохранительных органах уверены, что связи бизнесмена Года Нисанова в российской разведке позволят получить Делягина и без обмена.

Тем временем на московских овощных рынках появились листовки с портретом Михаила Делягина. Притом они встречаются не только в азербайджанских, но и армянских лавках. Армяне рассчитывают, захватив депутата Госдумы, продать его Азербайджану по более высокой цене.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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