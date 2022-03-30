Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Том Фелтон и другие на премьере фильма “Фантастические твари: Тайны Дамблдора”

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Вчера, 29 марта, в лондонском королевском театре Royal Festival Hall состоялась премьера фильма “Фантастические твари: тайна Дамблдора”. На красной дорожке мероприятия собрались главные звезды киноленты, причем многие из актеров пришли со своими семьями: так, Эдди Редмэйн был в компании жены Ханны Бэгшоу, а новый Грин-де-Вальд Мадс Миккельсен и исполнитель роли не-мага Якоба Ковальски актер Дэн Фоглер позировали на красной ковровой дорожке со своими семьями в полном составе. Джуд Лоу, решивший не сбривать пока “бороду Дамблдора”, был на кинопоказе один.

Также премьеру посетили Элисон Судол, исполнившая роль Квинни, Кэтрин Уотерстон, исполнительницу роли Тины Голдштейн, Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в оригинальной серии фильмов о Гарри Поттере, писательница Джоан Роулинг, создавшая всю эту волшебную вселенную, и даже одна монаршая особа – внучка принца Эдварда, герцога Кентского и праправнучка короля Георга V леди Амелия Виндзор. Для девушки это оказался второй светский выход за день – утром она вместе с родственниками присутствовала на церковной службе в память о принце Филиппе.

А вот бывшего исполнителя роли Грин-де-Вальда Джонни Деппа, которого “отменили” после обвинений его экс-супруги Эмбер Херд в домашнем насилии, на премьеру не пригласили. Не хватало на дорожке и российского актера Александра Кузнецова, снявшегося в третьей части франшизы. Вчера в своем блоге он рассказал, что не смог прилететь в Лондон из-за проблем с визой, из-за чего застрял в парижском аэропорту.

Мадс Миккельсен с женой и детьми Дэн Фоглер с женой и детьми Мадс Миккельсен

По сюжету третьей части “Фантастических тварей”, профессор Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд (Мадс Миккельсен) планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше. Но какая роль в этой миссии уготована самому Дамблдору, зритель узнает, только посмотрев фильм.

Правда, это смогут сделать все, кроме российских зрителей. Мировая премьера фильма назначена на 7 апреля, а в России дата релиза отложена на неопределенный срок.

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