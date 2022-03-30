 

Мэрайя Кэри поделилась редким фото подросших близнецов, на котором их не узнать

30.03.2022, 19:03, Разное
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Американская певица Мэрайя Кэри использует свои социальные сети чаще в профессиональных целях и редко делится личным. Но сегодня она сделала исключения и показала свою семью. Поклонников особенно восхитило фото артистки с детьми – 10-летними близнецами дочерью Монро Кэннон и сыном Морокканом Скоттом Кэнноном, которые заметно подросли. Кстати, ровно через месяц им исполнится 11 лет.

Кэри опубликовала сразу три фотографии, сделанные на пляже у костра. На одноя 53-летняя артистка уютно сидит на пледе одна, на второй – уже с детьми, а на третьей – с 38-летним бойфрендом Брайном Танака, актером и танцором, который по совместительству является ее хореографом.

Моменты у костра, – гласит простая подпись под серией снимков. 

Брайан в комментариях намекнул на дату, когда были сделаны фото – 27 марта, в день рождения Мэрайи. Видимо, эти снимки – небольшая часть фотоотчета празднования 53-летия Кэри. 

Мэрайя КэриМэрайя Кэри с детьмиМэрайя Кэри с бойфрендом Брайном Танака

Напомним, что близнецы родились 30 апреля 2011 года в браке Мэрайи Кэри и музыканта Ника Кэннона. Артисты были женаты чуть больше семи лет – с 30 апреля 2008 по 2 ноября 2016 года. Несмотря на то, что о расставании они объявили в августе 2014-го, их бракоразводный процесс был завершен лишь в 2017 году. 

Певица, которая призналась однажды, что больше не планирует рожать детей, сейчас воспитывает близняшек одна. А вот ее бывший муж Ник Кэннон за несколько месяцев в 2021 году стал отцом четырех детей от трех разных женщин. Правда, недавно в его семье случилось горе: он потерял младшего сына, который родился в июне этого года и стал шестым ребенком Ника. Причиной смерти малыша стал рак мозга. Но уже в конце января артист сообщил, что его новая девушка беременна и он снова станет отцом.

Ник Кэннон и Мэрайя Кери с детьми



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