Мнение: Блогеров будут показывать в кино

Блогеров будут показывать в кино

Сеть кинотеатров «Каро» запустила проект «Видеоблогеры в кино», в рамках которого будет показывать на своих площадках новые видео популярных российских YouTube-блогеров. Первым таким показом станет премьера нового выпуска шоу «Подземелья Чикен Карри» 4 апреля в киноцентре «Октябрь»

Российская сеть кинотеатров «Каро» запустила проект «Видеоблогеры в кино», в рамках которого будет показывать на большом экране новые видео популярных YouTube-блогеров. Об этом представители сети рассказали в анонсе на официальном сайте.

В заявлении сказано, что YouTube-блогеры будут передавать компании свои новые видео «в эксклюзивном формате» и киносеть будет первой показывать их на своих площадках. «У фанатов появится шанс увидеть контент любимых инфлюенсеров на большом экране самыми первыми, не переживая за перебои в соцсетях», — говорится в сообщении киносети.

Проект поддержит блогеров, которые лишились дохода из-за ограничения монетизации на YouTube и других крупных площадках, считают в «Каро». «В свете последних событий, связанных с ограничением монетизации во многих популярных каналах для пользователей из России, мы в «Каро» хотим поддержать блогерское сообщество и приглашаем ведущих блогеров из столицы и регионов к сотрудничеству», — говорит Ольга Проскурякова, вице-президент сети «Каро» по управлению маркетингом.

https://www.forbes.ru/forbeslife/460811-v-rossijskih-kinoteatrah-nacnut-pokazyvat-video-popularnyh-youtube-blogerov – цинк

С трудом себе представляю поход в кино на просмотр роликов с Ютуба.

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