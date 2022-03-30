Газ за рубль – Личное мнение

Несколько дней я обдумывала решение России продавать газ за рубли — к чему оно и зачем. И главное, к чему это приведёт.



Фото: Соцсети

Только спустя несколько дней стало понятно, как будет работать этот механизм.

Совершенно очевидно, что продавая газ за евро или доллары, Газпром мог сдавать свою валютную выручку, меняя её на рубли.

На первый взгляд кажется, какая России вообще разница, за что продавать, если всё прекрасно конвертируется на бирже?

В чём тогда смысл решения? Я вижу тут две причины.

Первая — чтобы купить рубли и рассчитаться за газ, странам Европы придётся заходить со своей валютой на биржу. Эти суммы станут избыточными и приведут, по закону спроса и предложения, к росту курса рубля.

Когда евро много, когда долларов много, а количество рублей осталось на том же уровне, курс национальной валюты вырастет.

Что мы, собственно, уже и наблюдаем несколько дней:

https://t.me/lenamiro/11221

По факту, рубль сегодня дешевле с конца февраля всего на шесть пунктов. И как мне видится эта тенденция, укрепление национальной валюты продолжится и дальше.

Одно это уже хорошо для экономики. Но есть и другая причина — рубли никто удержать (арестовать, конфисковать) не сможет. Если раньше ЦБ покупал валюту и часть этих средств оказались под санкциями, то те евро, которые обменяют на рубли сами страны ЕС, останутся у разных банков на счетах разных предприятий, которые смогут спокойно использовать свои средства.

Остался только один вопрос: а будут ли страны Европы покупать газ за рубль?

Вариант, что Европа решит остаться без газа, я не рассматриваю. Но если не покупать газ за рубли, придётся тогда отменять многие санкции, чтобы всё стало как раньше, когда Газпром брал валюту и сам менял её на рубли.

Что выберут страны ЕС, какой вариант, откровенно скажу, что не знаю. А вы что думаете?

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